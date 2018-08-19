Брайтон вдома сенсаційно переміг Манчестер Юнайтед

Брайтон у рідних стінах впевнено переміг Манчестер Юнайтед в рамках 2-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Червоні дияволи" несподівано поступились Брайтону. На 25-й хвилині матчу підопічні Г'ютона відкрили рахунок. Марч прострілом знайшов Мюррея, який випередив Лінделефа у штрафному майданчику Юнайтед та відкрив рахунок у поєдинку.

Вже за дві хвилини "чайки" змогли збільшили свою перевагу. Брайтон скористався безладом в оборонних порядках "червоних дияволів". Нокар віддав точну передачу на Даффі, який розстріляв Де Хеа, поціливши у кут воріт.

Після такого удару підопічні Морінью трохи прокинулись і на 34-й хвилині зустрічі, після подачі з кутового, м'яч відскочив до Шоу, який виконав точний навіс на Лукаку. Бельгієць пробив впритул головою та не схибив.

Під завісу другого тайму Брайтон забив втретє – Грос отримав класну передачу від партнера та виходив на побачення з Де Хеа, однак, захисник МЮ Байлі не дав пробити Гросу, сфоливши на ньому у штрафному майданчику. Пенальті впевнено реалізував сам Паскаль – 3:1.

Підопічні Моурінью змогли відігратись, але було вже пізно. Поль Погба реалізував пенальті на 90+5 хвилині, встановивши остаточний рахунок на табло.

В підсумку Брайтон втримав переможний рахунок у матчі з Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, 2 тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голи: Мюррей, 25, Даффі 27, Гросс (пен) 44 – Лукаку, 34, Погба (пен) 90+5