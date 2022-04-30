Чемпіонат Англії 2021/22, 34-й тур

Астон Вілла – Норвіч – 2:0

Голи: Воткінс, 41, Інгз, 90+3

Вулверхемптон – Брайтон – 0:3

Голи: Макаллістер, 42 (пен), Троссар, 70, Біссума, 86

Нереалізовані пенальті: Макаллістер, 33

Саутгемптон – Крістал Пелас – 1:2

Голи: Ромеу, 9 – Езе, 60, Заха, 90+2

Уотфорд – Бернлі – 1:2

Голи: Тарковскі, 8 (автогол) – Корк, 83, Браунхілл, 86

Астон Вілла у рідних стінах приймала Норвіч. "Канарки" йшли на останній позиції з відставанням у 10 очок від рятівної 17-ї – і це за 5 турів до кінця чемпіонату. Шанси врятувати у підопічних Діна Сміта, прямо кажучи, мізерні, але вони ще залишаються. Саме тому необхідно було перемагати за будь-яких умов.

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На жаль для фанатів Норвіча, команда зазнала чергового фіаско, пропустивши на 41-й хвилині внаслідок потужного пострілу Воткінса з правого краю штрафного під поперечину. Бірмінгемці в принципі володіли ініціативою.. "Канарки", награвши на 0,51 xG, так і не змогли відігратись. Зрештою, Вілла добила суперника на 90+2-й хвилині голом Інгза. 2:0!

В паралельному матчі у гості до Вулверхемптона приїхав Брайтон. "Вулвз" у випадку перемоги могли б наздогнати Вест Хем, який тримався на сьомій позиції в зоні Ліги конференцій – втім, підопічні Бруну Лаже провалили завдання. "Чайки" були значно гострішими, а на 33-й хвилині вони заробили пенальті, який взявся виконувати Макаллістер. Алексіс пробив у лівий нижній кут, однак влучив у стійку!

Тим не менш, на 42-й хвилині Брайтон заробив ще один 11-метровий – і цього разу Макаллістер не схибив. До речі, востаннє забити й запороти пенальті в першому таймі вдавалося Джеймі Варді аж два роки тому. І це також був матч проти Вулверхемптона!

В другому таймі Брайтон зберігав відчутну перевагу над суперником. Зрештою, на 70-й хвилині Троссар конвертував домінування у точний постріл з правої половини карного майданчика – 0:2! На 86-й же хвилині гості добили "вовків" влучним ударом Біссума метрів з 22-х. 0:3. Розгром на Молінью!

Саутгемптон і Крістал Пелас зустрілися на полі "святих" у матчі, який не мав серйозного турнірного значення. Тим не менш, нічия не влаштовувала обидві команди, адже безвиграшна серія Соттона становила два тури, а "орли" не знали перемог у трьох. Без невеличкої драми в цьому поєдинку не обійшлося.

У кожному з таймів команди провели по швидкому голу – на 9-й хвилині Ромеу вивів господарів уперед, замкнувши подачу з кутового, а на 14-й хвилині по перерві Езе зрівняв рахунок сильним ударом з лівого краю штрафного. 1:1! Ці цифри на табло протримались до кінця основного часу. Здавалося, що все так і завершиться, однак на 2-й компенсованій хвилині Крістал Пелас вирвав перемогу завдяки дальньому пострілу Заха – 1:2!

Уотфорд у себе вдома приймав Бернлі в битві за виживання. Господарі трималися передостанніми й відставали від рятівної 17-ї позиції на 8 очок – і саме цю позицію займали гості, які мали відрив у 2 залікових бали від зони вильоту. Враховуючи, що між цими колективами розташувався Евертон з двома матчами у запасі, нічия була неприпустимою.

Зустріч почалася вдало для Уотфорда. "Шершні" вийшли вперед вже на 8-й хвилині завдяки автоголу Тарковскі – і до самого кінця поєдинку рахунок не змінювався. Підопічні Роя Ходжсона демонстрували доволі добротний футбол, однак Бернлі при меншій активності виглядав гостріше. Це вилилось у гол на 83-й хвилині – це Корк ударом головою з меж воротарського відновив статус-кво.

Це було неприємно для господарів, але ще гірше стало на 86-й хвилині, коли Бернлі забив другий гол. Його провів Браунхілл, який вистрілив з лінії штрафного після розіграшу зі стандарту – 1:2! Цей рахунок виявився остаточним. Бернлі відривається від зони вильоту.

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