"Цей перехід – чудова можливість для Тудора і він підходить для всіх сторін.

Динамо офіційно оформило перехід Белуце

Пробившись у збірну Румунії, Тудор хоче грати в стабільний футбол на хорошому рівні. Цей крок дає йому шанс зробити це, одночасно продовжуючи свій розвиток у найвищому дивізіоні внутрішньої ліги України і потенційно граючи в Лізі чемпіонів.

Як і у випадку з усіма нашими орендами, ми будемо уважно стежити за прогресом Тудора. Ми бажаємо йому всього найкращого у цьому сезоні", – цитує слова технічного директора Брайтона офіційний сайт "чайок".

Нагадаємо, Тудор Белуце виступатиме за "біло-синіх" на правах оренди, а його контракт належить Брайтону. Термін угоди з Динамо – до кінця сезону 2020/21. Півзахисник обрав собі ігровий номер 6.

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