Брайтон прокоментував відхід Белуце в Динамо
Керівництво англійського клубу позитивно оцінює трансфер півзахисника в Динамо.
"Цей перехід – чудова можливість для Тудора і він підходить для всіх сторін.
Динамо офіційно оформило перехід Белуце
Пробившись у збірну Румунії, Тудор хоче грати в стабільний футбол на хорошому рівні. Цей крок дає йому шанс зробити це, одночасно продовжуючи свій розвиток у найвищому дивізіоні внутрішньої ліги України і потенційно граючи в Лізі чемпіонів.
Як і у випадку з усіма нашими орендами, ми будемо уважно стежити за прогресом Тудора. Ми бажаємо йому всього найкращого у цьому сезоні", – цитує слова технічного директора Брайтона офіційний сайт "чайок".
Нагадаємо, Тудор Белуце виступатиме за "біло-синіх" на правах оренди, а його контракт належить Брайтону. Термін угоди з Динамо – до кінця сезону 2020/21. Півзахисник обрав собі ігровий номер 6.
Перший іноземець Луческу в Динамо – забив Челсі з центра поля і може зіграти з Україною на Євро