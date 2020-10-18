Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання річної угоди з англійцем. Новачок отримав футболку з номером 18.

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Минулий сезон Велбек провів у складі Уотфорда – 20 матчів, 3 голи та один асист. "Шершні" вилетіли в Чемпіоншип і домовилися з нападником про розрив контракту. Тепер форвард спробує втриматися в еліті з іншим клубом.

Нагадаємо, Велбек виступав за такі гранди англійського футболу, як МЮ та Арсенал. Також в його активі є 42 матчі і 16 голів у складі збірної Англії.

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