Брайтон прийняв компенсацію від Челсі та відпустив Грема Поттера у Лондон, де він замінив Томаса Тухеля. "Чайки", що очевидно, до такого розвитку подій готовими не були.

Челсі офіційно призначив нового головного тренера, заплативши величезні відступні

Відтак, клуб призначив тимчасовий тренерський штаб. Команду до наступного матчу АПЛ проти Борнмута буде готувати наставник "молодіжи" Ендрю Грофтс, повідомляє офіційний сайт Брайтона.

Цікаво, що одним із асистентів Грофтса буде Адам Лаллана. Колишній півзахисник Ліверпуля ще не завершив кар'єру, але наразі заліковує травму. Повернення гравця на поле очікується в грі з тим таки Ліверпулем 1 жовтня, але до того часу Брайтон вже має призначити нового повноцінного тренера.