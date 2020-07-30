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Брайтон підписав оборонця збірної Нідерландів Велтмана

09:56 - Читать на русском
Брайтон підписав оборонця збірної Нідерландів Велтмана
Джоел Велтман / ФК Брайтон

Англійський Брайтон продовжує серйозно підсилюватися після збереження прописки в Прем'єр-лізі ще на один сезон. "Чайки" оформили трансфер із амстердамського Аякса оборонця Джоела Велтмана.

Досвідчений нідерландець оформив переїзд на Амекс, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Велтман підписав із "чайками" контракт на 3 роки. У новій команді оборонець виступатиме під 34-м номером. Трансфер Велтмана, який може зіграти праворуч і в центрі оборони, коштував Брайтону орієнтовно 1 млн євро. Це вже другий гучний трансфер команди Грема Поттера цього тижня після підписання Адама Лаллани з Ліверпуля.

У сезоні 2019/20 Джоел Велтман провів 30 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився. Він також захищає кольори збірної Нідерландів (22 поєдинки, 2 голи) та може поїхати на Євро-2020, де "помаранчеві" зіграють на груповому етапі з національною командою України.

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Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Англія Брайтон Брайтон Джоел Джоел Велтман Аякс Аякс
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