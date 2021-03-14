Англія, Прем'єр-ліга, 28-й тур

Саутгемптон – Брайтон – 1:2

Голи: Адамс, 27 – Данк, 16, Троссар, 56

Лестер – Шеффілд Юнайтед – початок о 16:00

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На Сент-Мері'с місцевий Саутгемптон і гості з Брайтона зійшлися в дуелі за якомога швидший набір 40 очок, щоб уникнути боротьби за виживання в еліті на фініші сезону. Активний старт у виконанні обох команд призвів до обміну голами в перші 30 хвилин. Відкрили рахунок "чайки": Грос подав кутовий на 11-метрову позначку, а Льюїс Данк виграв повітря і спрямував м'яч у кут воріт Форстера. Відігрався Сотон теж після стандарту. Це Че Адамс потужним ударом з льоту завершив атаку "святих" другим темпом після невдалого кутового.

Швидким голом ознаменувався і початок другої половини. Брайтон вдруге вийшов вперед уже на 56-й хвилині. Гольова атака зародилася у центрі поля, а на її фініші Велбек в один дотик вивів Троссара на побачення з голкіпером – Леандро був холоднокровним і не схибив! Саутгемптон спробував повторити сценарій першого тайму, але гості злагоджено діяли в обороні й неодноразово створювали нагоди попереду. Поступово "святі" підсіли фізично, збавили оберти й фактично змирилися з поразкою. Набрані три пункти дозволили Брайтону завершити 6-матчеву серію без перемог і трохи відірватися від зони вильоту.

Турнірна таблиця чемпіонату Англії