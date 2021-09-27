Поєдинок між Крістал Пелас і Брайтоном у Лондоні закривав програму 6-го туру АПЛ. У будь-який інший вечір ця зустріч могла б залишитись непоміченою навіть у Англії, однак цього разу матч мав яскраву "родзинку" – в разі перемоги "чайки" очолили б турнірну таблицю чемпіонату.

На жаль, футбол на "Селхерст Парк" не відповідав статусу гри за лідерство в АПЛ. У першому таймі команди працювали в середньому темпі, намагаючись грати дуже обережно, тож і моментів було обмаль. В стартові 40 хвилин згадати можна тільки непоганий постріл Едурда, який парирував голкіпер Брайтона, і ривок Велбека до воріт "орлів" – Дані в останню мить зумів відклеїтись від захисника, опинившись перед Гуайтою, однак спроба перекинути його виявилась невдалою.

Здавалося, що на перерву команди відправляться за нулів на табло, однак Крістал Пелас у компенсований час несподівано заробив пенальті! Його привіз Троссард, який збив Галлахера. Заха з "позначки" впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах – 1:0! Це вже 8-й гол Вілфріда у ворота Брайтона. Жоден інший футболіст в Англії стільки "чайкам" не забивав.

На початку другого тайму вболівальники побачили розмін моментами. Гості могли зрівняти рахунок вже через п'ять хвилин після поновлення гри внаслідок удару Данка зі стандарту, однак Гуайта витягнув його. Крістал Пелас відповів миттєво: Заха отримав розрізний пас у карний майданчик і пробив з гострого кута – тепер вже Санчес проявив себе у всій красі, виручивши команду.

На 64-й хвилині Брайтону не пощастило з травмою Альсате. Стівен вийшов по перерві, однак отримав пошкодження – замість нього довелося випускати Модера. Після цього епізоду "чайки" не втратили у активності (і навіть постійно додавали), однак із загострення біля воріт "орлів" справи йшли погано. Крістал Пелас же на 77-й хвилині міг і другий гол забити зусиллями Айю, але після його прориву на правий край штрафний та удару в дальній кут м'яч промайнув поруч зі стійкою.

Брайтон мав шанс врятуватись від поразки на 90-й хвилині завдяки подачі зі стандарту, яку головою замкнув Даффі – втім, Шейн спрямував м'яч у руки Гуайті. Після цього моментів довгий час не виникало, хоча рефері компенсував аж п'ять хвилин.

Здавалося, що Брайтон не уникне поразки, однак за кілька секунд до фінального свистка "орлів" підвів Гуайта – він невдало виніс м'яч, Велтман одразу ж запустив передачу на хід Мопе, а той, вирвавшись віч-на-віч з голкіпером, ефектно перекинув його. 1:1! Нічия.

Крістал Пелас набрав 6 очок, залишившись на 15-й позиції в турнірній таблиці АПЛ. Брайтон же з 13 заліковими балами залишився шостим – всього у одному пункті від вершини.

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