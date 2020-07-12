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Хет-трик Стерлінга у відеоогляді матчу Брайтон – Манчестер Сіті – 0:5

12:23 - Читать на русском
Хет-трик Стерлінга у відеоогляді матчу Брайтон – Манчестер Сіті – 0:5
Брайтон – Манчестер Сіті – 0:5 / Premierleague.com

Манчестер Сіті у матчі 35 туру АПЛ знищив Брайтон. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

 
Рахім Стерлінг 21’
Габріел Жезус 44’
Рахім Стерлінг 53’
Бернарду Сілва 57’
Рахім Стерлінг 81’
21’ Рахім Стерлінг
44’ Габріел Жезус
53’ Рахім Стерлінг
57’ Бернарду Сілва
81’ Рахім Стерлінг

Манчестер Сіті на виїзді впевнено розібрався з Брайтоном, забивши у ворота Метью Раяна п'ять сухих голів. Пристрілявшись, гості відкрили рахунок в середині першого тайму – Рахім Стерлінг потужно пробив з-за меж штрафного майданчика у правий нижній кут воріт. Під кінець першої сорокап'ятихвилинки розіграш кутового результативно завершив Габріел Жезус.

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По перерві Стерлінг оформив дубль, замкнувши головою навісну передачу від Мареза. А за мить на добиванні найшвидшим виявився Бернарду Сілва, довівши рахунок до непристойного. На останніх хвилинах масну крапку поставив все той же Стерлінг, забивши кумедний гол поміж ніг голкіперу.

Перемога принесла Манчестер Сіті 72 очки і залишила на другій сходинці турнірної таблиці АПЛ, Брайтон з 36 пунктами – п'ятнадцятий.

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Теги
Рахім Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Відеоновини Олександр Олександр Зінченко Брайтон Брайтон Брайтон - Манчестер Сіті
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