Хет-трик Стерлінга у відеоогляді матчу Брайтон – Манчестер Сіті – 0:5

Манчестер Сіті у матчі 35 туру АПЛ знищив Брайтон. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Сіті на виїзді впевнено розібрався з Брайтоном, забивши у ворота Метью Раяна п'ять сухих голів. Пристрілявшись, гості відкрили рахунок в середині першого тайму – Рахім Стерлінг потужно пробив з-за меж штрафного майданчика у правий нижній кут воріт. Під кінець першої сорокап'ятихвилинки розіграш кутового результативно завершив Габріел Жезус.

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По перерві Стерлінг оформив дубль, замкнувши головою навісну передачу від Мареза. А за мить на добиванні найшвидшим виявився Бернарду Сілва, довівши рахунок до непристойного. На останніх хвилинах масну крапку поставив все той же Стерлінг, забивши кумедний гол поміж ніг голкіперу.

Перемога принесла Манчестер Сіті 72 очки і залишила на другій сходинці турнірної таблиці АПЛ, Брайтон з 36 пунктами – п'ятнадцятий.

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