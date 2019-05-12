Брайтон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу, в якому Зінченко став чемпіоном Англії

Брайтон приймав Манчестер Сіті у 38-му турі АПЛ. Перемога гарантувала Олександру Зінченку золоті медалі чемпіонату Англії 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Брайтон – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Гравець збірної України Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі гостей. Чинні чемпіони Англії на 1 бал випереджали Ліверпуль, який у паралельній зустрічі приймав Вулверхемптон. Суперник Сіті – без турнірних завдань, позаяк достроково зберіг прописку в елітному дивізіоні. До слова, саме проти Брайтона Зінченко дебютував в АПЛ 2018/19.

Українець досі вигравав усі матчі в чемпіонаті Англії, в яких виходив на поле (рекордна в історії турніру серія 21:0). Натомість Ман Сіті з різницею у 2 голи перемагав Брайтон у кожному з 3-х матчів у рамках АПЛ, а також пройшов команду Г'ютона у півфіналі Кубка Англії, за який тепер побореться 18-го травня з Уотфордом.

Брайтон – Ман Сіті: рекордсмен Зінченко – чемпіон Англії-2019: трохи золотої ілюзії для Ліверпуля і феномен Гвардіоли

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Компані (к), Ляпорт, Зінченко – Гюндоган, Давід Сілва, Марез – Стерлінг, Агуеро, Бернарду Сілва

Брайтон: Раян – Бруно (к), Даффі, Данк, Бернардо – Каяль, Біссума – Нокар, Гросс, Джаханбахш – Мюррей

Брайтон – Манчестер Сіті: склади на матч, в якому Зінченко став чемпіоном Англії