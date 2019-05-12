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Брайтон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу, в якому Зінченко став чемпіоном Англії

12 травня 16:55 1762 Читать на русском
Брайтон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу, в якому Зінченко став чемпіоном Англії
Брайтон – Манчестер Сіті 12 травня 2019: онлайн-трансляція матчу АПЛ 2018/19

Брайтон приймав Манчестер Сіті у 38-му турі АПЛ. Перемога гарантувала Олександру Зінченку золоті медалі чемпіонату Англії 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

27’ Глен Мюррей
 
Серхіо Агуеро 28’
Емерік Ляпорт 38’
Ріяд Марез 64’
Ілкай Ґюндоґан 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхіо Агуеро
38’ Емерік Ляпорт
64’ Ріяд Марез
72’ Ілкай Ґюндоґан

Матч, як і онлайн-трансляція Брайтон – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Гравець збірної України Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі гостей. Чинні чемпіони Англії на 1 бал випереджали Ліверпуль, який у паралельній зустрічі приймав Вулверхемптон. Суперник Сіті – без турнірних завдань, позаяк достроково зберіг прописку в елітному дивізіоні. До слова, саме проти Брайтона Зінченко дебютував в АПЛ 2018/19.

Українець досі вигравав усі матчі в чемпіонаті Англії, в яких виходив на поле (рекордна в історії турніру серія 21:0). Натомість Ман Сіті з різницею у 2 голи перемагав Брайтон у кожному з 3-х матчів у рамках АПЛ, а також пройшов команду Г'ютона у півфіналі Кубка Англії, за який тепер побореться 18-го травня з Уотфордом.

Брайтон – Ман Сіті: рекордсмен Зінченко – чемпіон Англії-2019: трохи золотої ілюзії для Ліверпуля і феномен Гвардіоли

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Компані (к), Ляпорт, Зінченко – Гюндоган, Давід Сілва, Марез – Стерлінг, Агуеро, Бернарду Сілва

Брайтон: Раян – Бруно (к), Даффі, Данк, Бернардо – Каяль, Біссума – Нокар, Гросс, Джаханбахш – Мюррей

Брайтон – Манчестер Сіті: склади на матч, в якому Зінченко став чемпіоном Англії

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Брайтон Брайтон Брайтон - Манчестер Сіті
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