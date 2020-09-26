Вже у компенсований час Манчестер Юнайтед влаштував фінальний штурм воріт Брайтона за нічийного рахунку. Одразу після удару головою Магуайра захисник виніс м'яч з лінії воріт та прозвучав фінальний свисток, після чого відбулось найцікавіше.

Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Брайтона завдяки пенальті, призначеному вже після фінального свистка

Гравці Манчестер Юнайтед оточили арбітра, вимагаючи, аби той переглянув відеоповтор епізоду. Як виявилось, м'яч після удару Магуайра влучив у руку нападника Брайтона Мопе, після чого змінив траєкторію. Після перегляду епізоду арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Бруну Фернандеш.

Ця перемога стала першою манкуніанців у поточному сезоні – підопічні Сульшера з 3 очками піднялись на 13 місце, маючи гру в запасі. Брайтон має стільки ж пунктів, однак розташувався на 10 позиції.

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