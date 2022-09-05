Брайтон – Лестер – 5:2 – відео голів та огляд матчу
00:30 - Читать на русском
Брайтон обіграв Лестер в рамках 6-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
10’ Люк Томас
15’ Мойзес Кайседо
64’ Леандро Троссар
90+7’ Алексіс Мак Аллістер
Петсон Дака 33’
10’ Люк Томас
15’ Мойзес Кайседо
33’ Петсон Дака
64’ Леандро Троссар
90+7’ Алексіс Мак Аллістер
На мить здалося, що Лестеру набридло залишатися найгіршою командою АПЛ. У звітному матчі "лисиці" вже на першій хвилині відкрили рахунок. Проте довго втримати перевагу не вдалося. Перший тайм завершився внічию, а після перерви "чайки" добили проблемного суперника.
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Перемога принесла Брайтону 13 очок та четверте місце в турнірній таблиці АЛП. Лестер з одним заліковим пунктом в активі залишається останнім.
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