Брайтон обіграв Лестер в рамках 6-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

На мить здалося, що Лестеру набридло залишатися найгіршою командою АПЛ. У звітному матчі "лисиці" вже на першій хвилині відкрили рахунок. Проте довго втримати перевагу не вдалося. Перший тайм завершився внічию, а після перерви "чайки" добили проблемного суперника.

Брайтон розгромив Лестер, зберігши місце в зоні ЛЧ – "лисиці" зазнали п'ятої поспіль поразки й залишились на дні таблиці

Перемога принесла Брайтону 13 очок та четверте місце в турнірній таблиці АЛП. Лестер з одним заліковим пунктом в активі залишається останнім.