Браїм Діас може покинути Реал на правах оренди

Євро-2020 — 16:04 99
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Найкращі гравці дня у відборі Євро-2020: українець у топ-3, наш сенсаційний суперник, 2 португальці та партнер Зінченка
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"Присутність Роналду зіграла нам на руку". Чому Тюрпен не призначив пенальті у ворота України, а Марлос зіграв "не так"Збірна України — 14:00 3528
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"Кріштіану та Португалія зіткнулися з гігантом". Збірна України шокувала європейські ЗМІ, феєричні компліменти ПятовуЄвро-2020 — 12:30 14406
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Пятов проти Матриці, Vamos Cossacos і захоплення вітчизняним катеначчо: реакція соцмереж на нічию України з ПортугалієюЗбірна України — 12:20 2993
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Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляттяЄвро-2020 — 02:50 21548