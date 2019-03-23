Браїм Діас може покинути Реал на правах оренди

Новачок Реала Браїм Діас не надто оптимістично оцінює свої перспективи у мадридському клубі.

Браїм Діас розглядає можливість покинути Реал на правах оренди задля здобуття ігрової практики, повідомляє AS.

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19-річний нападник не мав наміру змінювати клуб, але з приходом на тренерську посаду "вершкових" Зінедіна Зідана, Браїм змінив свою думку.

Нагадаємо, форвард перебрався до табору королівського клубу з Манчестер Сіті за 15 млн євро.

З моменту переходу в Реал, Діас тричі з'являвся на полі в усіх турнірах, але результативними діями не відзначався.

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