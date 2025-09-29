"Браво, мій друже": Довбик отримав привітання з голом від чемпіона світу (ФОТО)
Екс-партнер Артема Довбика по Ромі Матс Хуммельс привітав українця з першим голом у сезоні.
У матчі 5-го туру Серії А з Вероною Довбик вперше опинився в стартовому складі Роми в чемпіонаті. Йому вистачило всього лише 7 хвилин, щоб забити перший гол у сезоні – форвард головою замкнув навіс Зекі Челіка з правого флангу.
"Браво, мій друже", – відреагував на цю подію Матс Хуммельс, який ще в минулому сезоні виступав за Рому, а зараз насолоджується заслуженим відпочинком після завершення ігрової кар'єри.
У 2014 році Хуммельс у складі збірної Німеччини виграв чемпіонат світу.
