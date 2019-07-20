"Браво!", – Франков іронічно прокоментував розширення УПЛ

Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков висловився щодо зміни формату Прем'єр-ліги в сезоні 2020/21.

"У результаті переголосування все ж прийняли кривий варіант із 14-ми командами в сезоні 2020/21 – за побажаннями ФФУ. Типу все ж зрушили з мертвої точки, якщо б не наступне повідомлення: із УПЛ у цьому сезоні ніхто не буде вилітати. За чутками. 6 голосів проти 5...

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Ну а чого ми хочемо від клубів, які зі значною вірогідністю загримлять у другу шістку? Як взагалі можна довіряти їм голосувати з таких питань? З іншого боку, а як вчинити... У будь-якому випадку вони ухвалили рішення, що можна весь сезон бити по грушах. Браво", – написав Франков у своєму твіттері.

До слова, раніше офіційний сайт УПЛ оголосив про зміну формату ліги. Із сезону 2020/21 Прем'єр-ліга поповниться двома командами Першої ліги. Натомість остання команда УПЛ зіграє у плей-офф із 3-ю командою другого за рангом дивізіону.

В результате переголосования всё же приняли кривой вариант с 14-ю командами в сезоне-2020/21 - по заветам ФФУ. Типа всё же сдвинулись с мертвой точки, если бы не следующее сообщение: из УПЛ в этом сезоне никто не будет вылетать!!! По слухам. 6 голосов против 5... — Artem Frankov (@frankov11) July 19, 2019