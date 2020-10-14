Як відомо, вчора збірна України у Києві вперше у своїй історії перемогла іспанців. Сталось це у рамках четвертого туру Ліги націй (1:0), а єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков, який по перерві вийшов на заміну.

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Помічник головного тренера "синьо-жовтих" Олександр Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав світлину з роздягальні, яка зафіксувала післяматчеву ейфорію команди одразу після історичної звитяги. "Браво, Бравісімо, Команда!" – підписав фото легендарний голкіпер.

Нагадаємо, після чотирьох турів українці у турнірній таблиці групи А4 Ліги націй ділять другу-третю сходинку з німцями, набравши по шість очок. Лідирує з сімома пунктами Іспанія, замикають квартет з двома балами швейцарці.

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