Братков продовжить кар'єру в Ізраїлі

Український захисник Антон Братков підписав контракт з Маккабі Петах-Тіква.

Маккабі Петах-Тіква на своєму офіційному сайті повідомив про підписання українця Антона Браткова. Деталі контракту не повідомляються.

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Команда виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Ізраїлю і перебуває в зоні вильоту.

Останнім клубом Браткова була чернігівська Десна, за яку він грав протягом першої частини сезону 2018/19.

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