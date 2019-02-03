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Братков продовжить кар'єру в Ізраїлі

22:23 109 Читать на русском
Братков продовжить кар'єру в Ізраїлі
Антон Братков / ФК Маккабі Петах-Тіква

Український захисник Антон Братков підписав контракт з Маккабі Петах-Тіква.

Маккабі Петах-Тіква на своєму офіційному сайті повідомив про підписання українця Антона Браткова. Деталі контракту не повідомляються.

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Команда виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Ізраїлю і перебуває в зоні вильоту.

Останнім клубом Браткова була чернігівська Десна, за яку він грав протягом першої частини сезону 2018/19.

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Теги
Світ Трансфери Маккабі Петах-Тіква Маккабі Петах-Тіква Антон Братков Антон Братков Українці за кордоном
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