Ахмед Нума, агент Себастьяна та Олів'є Тіллів, повідомив про зацікавленість братів у поверненні в РПЛ.

Люксембурзькі хавбеки поки не мають варіантів продовження кар'єри у російських клубах. Попри це, їхній агент працює у відповідному напрямі, повідомляє Metaratings.ru.

Тілль лаконічно відреагував на інтерес Металіста

"Брати б знову хотіли опинитись в РПЛ, це правда. Але наразі у нас на руках немає жодних конкретних пропозицій", – резюмував агент обох гравців Ахмед Нума.

До слова, Олів'є одягав футболку Уфи (2018-2020 роки), після чого перебрався у Ворсклу, де став провідним виконавцем. Себастьян встиг пограти за Тамбов пів року, після чого опинився в Шерифі.

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