Наполі на виїзді зумів переграти Беневенто в рамках 5-го туру чемпіонату Італії (2:1).

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Визначною ця зустріч стала через голи братів Інсіньє – нападника Наполі Лоренцо та форварда Беневенто Роберто. Востаннє така братерська перестрілка відбувалась в Серії А в 1949 році за участі угорських гравців Іштвана і Ференца Ньєрші, повідомляє B/R Football.

Нагадаємо, брати Інсіньє є вихованцями Наполі, але Роберто вже 2 сезони виступає за Беневенто на правах оренди.

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