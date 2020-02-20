"Брате, тебе немає у Вікіпедії": Селезньов пригадав жорстку суперечку з Фонсекою в Шахтарі

Український форвард Євген Селезньов розповів про невдалий досвід роботи з Паулу Фонсекою в Шахтарі.

"Мені тоді було байдуже, куди йти з Шахтаря, головне – подалі від Фонсеки. Я ніколи не розумів, як тебе привчають закладати, "стукати". Скажімо, ти запізнився на хвилину, хтось побачив і повинен доповісти тренеру. Я б таке зробив?

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Було таке, що на тренуваннях мені кажуть: "Ти неправильно відкриваєшся". Хоча я відкриваюсь так само, як і всі. Питаю "Чому?", а він: "Я тобі сказав, що неправильно". Навіть не Фонсека казав, якийсь інший тренер.

Я йому кажу: "Брате, на 180 голів я відкривався правильно, а тут відкрився неправильно?". Мене все це розлютило, хто ти такий, поясни, що ти хочеш: "Ні, я сказав, що неправильно". От я і відповів: "Брате, тебе немає у Вікіпедії, я забув твоє ім'я". Так, саме Фонсеці й сказав. Я не кажу про нього погано, просто не розумію, як можна поховати команду після Луческу", – заявив Селезньов у інтерв'ю YouTube-каналу Миля.

Нагадаємо, український форвард покинув Шахтар у 2017 році, перебравшись у Карабюкспор. Наразі 34-річний гравець захищає кольори іншого турецького клубу – Бурсаспора.

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