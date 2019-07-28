toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Брат Погба перейшов у іспанський Сьюдад Реал

14:18 342 Читать на русском
Брат Погба перейшов у іспанський Сьюдад Реал
Матіас Погба

Нападник Матіас Погба продовжить свою кар'єру у четвертому дивізіоні Іспанії.

Брат хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба Матіас перейшов у іспанський Сьюдад Реал з четвертого дивізіону Іспанії – Терсери, повідомляє офіційний сайт клубу.

Реал готовий заплатити божевільну суму за Погба після продажу Бейла

До слова, останнім клубом гвінейського нападника був ФК Тур з третього за силою дивізіону Франції. У минулому сезоні Матіас провів лише 5 поєдинків за свій клуб, не забивши жодного гола.

Нагадаємо, що брат Матіаса – Поль Погба перебуває у сфері інтересів мадридського Реала. Таким чином, брати можуть грати в одній країні, а Сьюдад Реал базується у 200 кілометрах від Мадрида.

10 братів відомих гравців, які теж засвітились у футболі

blog_ava
Неймар в Динамо: Суркіс оцінив фантастичну можливість підписання бразильця
13:13
1986
Теги
Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Поль Погба Поль Погба Матіас Погба Матіас Погба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
18
хв
Динамо
21:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук