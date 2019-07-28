Брат Погба перейшов у іспанський Сьюдад Реал

Нападник Матіас Погба продовжить свою кар'єру у четвертому дивізіоні Іспанії.

Брат хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба Матіас перейшов у іспанський Сьюдад Реал з четвертого дивізіону Іспанії – Терсери, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, останнім клубом гвінейського нападника був ФК Тур з третього за силою дивізіону Франції. У минулому сезоні Матіас провів лише 5 поєдинків за свій клуб, не забивши жодного гола.

Нагадаємо, що брат Матіаса – Поль Погба перебуває у сфері інтересів мадридського Реала. Таким чином, брати можуть грати в одній країні, а Сьюдад Реал базується у 200 кілометрах від Мадрида.

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