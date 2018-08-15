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Брат Погба Матіа через зайву вагу був забракований клубом третього дивізіону Німеччини

21:57 72 Читать на русском
Брат Погба Матіа через зайву вагу був забракований клубом третього дивізіону Німеччини
Матіас Погба / Фото: соцмережі

Брат хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба Матіас дещо втратив ігрову форму та не зміг підписати контракт з Юрдінгеном, який виступає в третій Бундеслізі.

27-річний форвард Матіас Погба перебував на перегляді в клубі третьої німецької Бундесліги Юрдінгені. Гравця забракували через зайву вагу, повідомляє The Sun.

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"Матіас нас не вразив. Він в недостатньо хорошій формі. Він великий хлопець, добре підходить на позицію "дев'ятки". Але у нього занадто багато зайвих кілограмів на боках", – заявив тренер Юрдінгена Штефан Крамер.

Останнім професійним клубом гравця була нідерландська Спарта. У сезоні 2016/17 Погба провів за неї 14 матчів, в яких забив 4 голи.

Минулий сезон Матіас Погба провів в статусі вільного агента.

Теги
Німеччина Матіас Погба Матіас Погба Юрдінген Юрдінген
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