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Брат Набі Кейта потрапив у жахливу ДТП – загинули 9 осіб

6 березня 23:26 455 Читать на русском
Брат Набі Кейта потрапив у жахливу ДТП – загинули 9 осіб
Набі Кейта / Фото з відкритих джерел

Смертельною катастрофою закінчилась поїздка однієї з команд на черговий матч чемпіонату Гвінеї.

У четвер, 5 березня, дев’ятеро гравців гвінейського футбольного клубу Етуаль дю Гіне загинули в результаті ДТП. Ще 17 отримали серйозні травми. В автобусі, який прямував в Канкан на матч чемпіонату Гвінеї проти Карфаморіа, перебував і двоюрідний брат півзахисника Ліверпуля Набі Кейта – Альма Кейта. Більшість ЗМІ поспішили повідомити про його смерть.

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Однак сьогодні виявилося, що Альма вижив в аварії. Інформацію про це підтвердило агентство Fella Sport Management, що представляє його інтереси.

"Ми раді повідомити, що Альма Кейта живий і в даний час госпіталізований. Зараз він стабільний. Ніяких серйозних пошкоджень немає, можливо, травма голови, але попереду буде медичне сканування", – цитує слова представників агентства Fella Sport Management видання Liverpoolecho.

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