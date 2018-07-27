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Брат Гарета Баррі загинув в автокатастрофі

11:48 555 Читать на русском
Брат Гарета Баррі загинув в автокатастрофі
Гарет Баррі / фото із соцмереж

В автокатастрофі загинув брат півзахисника Вест Бромвіча Гарета Баррі.

Брат півзахисника Вест Бромвіча Гарета Баррі Марк загинув в автокатастрофі. Баррі отримав додаткову відпустку у зв'язку з трагедією, гравець вже приступив до занять на цьому тижні.

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Головний тренер Вест Бромвіча Даррен Мур висловив свої співчуття.

"Це жахлива новина для Гарета і його сім'ї, і всі в клубі висловлюють свої співчуття.

Гарет знає, що він може розраховувати на нашу повну підтримку і розуміння, яке допоможе йому впоратися з цією трагічною подією", – цитує Мура прес-служба Вест Бромвіча.

Нагадаємо, що Баррі побив неймовірний рекорд Гіггза за кількістю матчів в АПЛ.

Теги
Ґарет Баррі Ґарет Баррі Вест Бромвіч Вест Бромвіч Англія
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