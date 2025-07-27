Страсбур у своїх соцмережах оголосив про перехід форварда Хоакіна Панічеллі з Алавеса. Аргентинець підписав контракт з ельзасцями до 2030 року.

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Страсбур заплатив за 22-річного нападника 20 мільйонів євро, враховуючи бонуси. Про це повідомляє Alsa Sports. Панічеллі приєднався до Алавеса у 2022 році. Сезон 2024/25 форвард провів в оренді в Мірандесі, за який зіграв у 44 матчах, забивши 21 гол та віддавши вісім асистів.

Панічеллі – восьмий новачок Страсбура цього літа. Раніше клуб підписав Амоудоу, Омобаміделе, Барко, Кулібалі, Діопа, Амо-Амейова, Оєделе. Ельзасці вже витратили понад 80 мільйонів євро. Жоден клуб у Франції наразі не наблизився до такої суми. ПСЖ на цю мить не здійснював трансфери, а Марсель витратив лише 34 мільйони.

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