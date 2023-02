Curiosità - Ieri all’evento United for Ukraine la maglia autografata di #LautaroMartinez dell’#Inter se l’è aggiudicata il Presidente onorario del #Monza Paolo #Berlusconi (grande tifoso milanista) per 2500 euro. Quando la beneficenza non ha colori… pic.twitter.com/26UE2bX0Yc