В Італії проходив благодійний вечір в підтримку України. Для аукціону деякі гравці, які виступають в Серії А, передали свої футболки з автографами.

Берлусконі зробив блюзнірську заяву про війну в Україні й дав ідіотську пораду Зеленському

Зірка Інтера Лаутаро Мартінес був одним із тих, хто пожертвував свою форму. Футболка дісталася за 2500 євро почесному президенту Монци та великому фанату Мілана Паоло Берлусконі.

Curiosità - Ieri all’evento United for Ukraine la maglia autografata di #LautaroMartinez dell’#Inter se l’è aggiudicata il Presidente onorario del #Monza Paolo #Berlusconi (grande tifoso milanista) per 2500 euro. Quando la beneficenza non ha colori… pic.twitter.com/26UE2bX0Yc — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 21, 2023

Нагадаємо, що брат Паоло Берлусконі, Сільвіо Берлусконі, має теплі стосунки з Росією. Він не приховує своїх симпатій до їхнього диктатора. Екс-прем'єр Італії радив Україні здаватися та сідати за стіл перемовин.

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