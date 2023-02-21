Брат Берлусконі підтримав захід на підтримку України – відео подвійного курйозу
В Італії збирали кошти в рамках програми United for Ukraine
В Італії проходив благодійний вечір в підтримку України. Для аукціону деякі гравці, які виступають в Серії А, передали свої футболки з автографами.
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Зірка Інтера Лаутаро Мартінес був одним із тих, хто пожертвував свою форму. Футболка дісталася за 2500 євро почесному президенту Монци та великому фанату Мілана Паоло Берлусконі.
Нагадаємо, що брат Паоло Берлусконі, Сільвіо Берлусконі, має теплі стосунки з Росією. Він не приховує своїх симпатій до їхнього диктатора. Екс-прем'єр Італії радив Україні здаватися та сідати за стіл перемовин.
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