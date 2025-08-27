Ліга Європи, 4-й раунд кваліфікації

АЕК Ларнака (Кіпр) – Бранн (Норвегія) – 0:4 (перший матч – 1:2)

Голи: Кастро, 45+1, Хансен, 69, Кнудсен, 75, Солтведт, 87

Вилучення: Саборіт, 39 (АЕК, червона картка)

"Результату в Динамо немає": Ярмоленко – про шанси на прохід Маккабі Т-А, сварку з Шовковським і хейт фанатів

АЕК після мінімальної виїзної поразки у першому матчі зберігав хороші шанси на прохід Бранна. Господарі до перерви мали кращі нагоди забити – хG (очікувані голи) у кіпріотів становив 0,68 проти 0,31 у норвежців (двічі небезпечно бив Кабрера – одного разу м'яч влучив у стійку).

Однак саме гості зуміли забити супернику "в роздягальню". Та перед цим сталось доленосне вилучення в АЕКа – Саборіт заробив пряму червону картку за грубий фол. Бранн одразу ж реалізував чисельну більшість завдяки майстерному удару Кастро під поперечину.

На другий тайм норвежці вийшли впевненішими – тепер результат не тиснув на них – і заграли розкутіше. Гол Фінне на екваторі другої сорокап'ятихвилинки не зарахували через офсайд, однак вже за хвилину за партнера реабілітувався Хансен. Через 6 хвилин Кнудсен вистрибнув вище за інших після подачі кутового і головою вгатив сферу у сітку. А в самому ендшпілі гри Солтведт добив кіпріотів, оформивши розгром.

Для Бранна це перший в історії вихід в основний етап Ліги Європи. До цього були дві невдалі кваліфікації (2017/18 та 2019/20). Задля справедливості варто зазначити, що команда шість разів грала в Кубку УЄФА.

"О шостій ранку буде таксі. Тебе хоче Реал": трагічна фотографія словацького генія