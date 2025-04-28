Головний редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччі оцінив гру Артема Довбика за Рому в гостьовому матчі з Інтером (1:0).

"Довбик старанно попрацював на команду, але йому не вистачає прагматизму. Він змарнував єдину гольову нагоду відзначитися через недосконалий контроль м'яча", – зазначив Кардуччі та поставив українцеві оцінку в 6 балів. Це – найгірша оцінка у складі римської команди; крім Артема її отримав тільки капітан Лоренцо Пеллегріні.

Змарнований шанс Довбика у відеоогляді матчу Інтер – Рома – 0:1

Конкурент Довбика Елдор Шомуродов отримав оцінку 6,5 бала: "Старанно опікувався Чалханоглу, інстинктивно торкнувся м'яча й оформив асист на Суле".

Після 34 турів Рома продовжує боротися за місце в зоні Ліги чемпіонів.

Рома здолала Інтер і продерлася в зону ЛЧ – Довбик змарнував 100-відсотковий шанс, але вигризав перемогу на зубах