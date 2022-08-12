"Із Бенфікою динамівцям треба грати, та й годі. Гра покаже, як усе буде. Я дивився усі ігри Динамо у цій кваліфікації Ліги чемпіонів. Шанси у протистоянні з Бенфікою у киян є. Шанси є завжди! Що, Бенфіка якийсь топ-суперник? З нею можна грати. Зрозуміло, що у лісабонців гарна, збалансована команда. А грати можна з усіма.

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Вівчаренко забив Штурму, і це добре. Забив гол, добре, молодець! Кияни виграли, i далі пройшли. Ванату поки що важко. До рівня, який зараз потрібен динамівцям, складно дотягувати.

Чи зможе Циганков витягнути матч з Бенфікою? Один він нічого не витягне. Якщо вся команда працюватиме, як злагоджений механізм, тоді так. Тоді є якийсь шанс. Бракує ще такої майстерності, як, наприклад, у Реала, коли вони грають на індивідуальних якостях футболістів. Цього поки що немає у Динамо. Важко буде. І тому треба грати лише всім разом та один за одного. Тільки так", – цитує Шацьких SportArena.

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