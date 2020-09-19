Чемпіон Англії у складі Блекберна, колишній наставник лондонського Тоттенхема та Астон Вілли Тім Шервуд розкритикував півзахисника столичного Арсенала Дані Себальйоса. Перед стартом сезону "каноніри" повторно взяли іспанця в оренду.

"Думаю, що до рівня Прем'єр-ліги він не дотягує.

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Цьогоріч ми це бачили. Вважаю, що йому бракує інтелекту. Їм потрібен гравець на кшталт Озіла", – цитує експерта Talksport.

Відзначимо, що сезон 2020/21 стане другим для Дані Себальйоса на Емірейтс. У попередній кампанії він зіграв 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 2 асисти. Контракт хавбека належить мадридському Реалу.

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