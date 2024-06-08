Поразку збірної України від Польщі (1:3) "Футбол 24" обговорив з колишнім півзахисником "синьо-жовтих" Едуардом Цихмейструком, який напередодні взяв участь у матчі команд ветеранів Польщі й України (перемогли українці – 4:1), і спостерігав за грою безпосередньо на стадіоні у Варшаві.

– Зізнатися, давно не бував на матчах, коли на стадіоні вболівають десятки тисяч глядачів. Атмосфера під час матчу була чудовою. Інша річ, гра нашої збірної. Очікував більш змістовних дій, – каже Футбол 24 Едуард Цихмейструк.

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– Що не сподобалося в грі збірної України?

– Зізнатися, в першому таймі діяли дещо статично, незібрано. Як на мене, не вистачало концентрації. За пів години пропустили три м’ячі… Звичайно, на такому рівні врятувати гру було складно. Але товариські матчі для того й проводяться, щоб подивитися на футболістів в умовах, наближених до відповідальних зустрічей.

Сергій Ребров дав шанс людям, на яких він хоче розраховувати. Це нормальний процес. Інша річ, що гравці, які вийшли на поле, мали зі шкіри вистрибувати, щоб оскаржити деякі позиції гравців основного складу. У діях деяких футболістів я не побачив прагнення скласти конкуренцію провідним футболістам.

– Кажуть, що на тренуваннях дублери б’ють основний склад. У Варшаві такого не трапилось.

– Так раніше було. Зараз не факт, що резервісти зможуть обіграти "основу". У грі з Польщею навіть важко когось виділити з нашої команди. Інша річ – коли пішли заміни. Вийшли Циганков, Мудрик, які значно підсилили гру.

– Ця товариська зустріч дещо приземлила в очікуваннях як збірну, так і її вболівальників. Рівноцінної заміни основним гравцям, як виявилося, немає.

– Я б не ставив так запитання. Товариські зустрічі для того й проводяться, щоб подивитися можливості кожного гравця. Були, звичайно, помилки. У захисті діяли футболісти, які на хорошому рахунку в своїх клубах у закордонних чемпіонатах. Неузгодженості виявили проблеми у взаємодіях. Ну то й добре. Краще поступитися в контрольному матчі, ніж в офіційному. Тренерський штаб отримав інформацію про кожного гравця, зробить висновки.

– Втримали нічию під пресом у грі з Німеччиною, а в матчі з Польщею спробували діяти на рівних. Чому не вдалося?

– Так буває: гру наче й контролювали, а голи забивала Польща. Не було, як на мене, належної концентрації.

– Українській збірній поставлене завдання – вийти з групи. На ваш погляд, нам це до снаги?

– Цього всі очікують. Підросло покоління переможців. Наші футболісти грають в провідних клубах Європи. Я вірю, що збірна здолає груповий раунд.

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