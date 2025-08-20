У родині Максима Брагару поповнення – у вівторок, 19 серпня, півзахисник Динамо вперше став батьком. Дружина футболіста народила сина, якого назвали Дмитром.

Супряга отримує в Динамо вражаючу зарплату – новий клуб форварда не платитиме йому зі своєї кишені

Про щасливу подію повідомила прес-служба київського клубу, привітавши гравця та його сім’ю з народженням первістка.

"Поповнення у родині – найбільша перемога. Бажаємо здоров’я малюку, миру в домі та нових радісних миттєвостей. Тепер на одного динамівця стало більше. Разом – до нових звершень!", – йдеться на сторінці Динамо в Instagram.

Маккабі Тель-Авів приймає в Сербії і теж влетів Пафосу – Динамо треба реабілітуватися за ЛЧ, що каже Циганик