Сліпий жереб сформував у чвертьфіналі унікальну пару. І Брага, і Рейнджерс посіли друге місце у своїх квартетах під час групового етапу Ліги Європи. Більше таких команд у поточному розіграші не залишилося. Обидва колективи вже мають у своєму активі по сенсації. Шотландці в 1/16 вибили дортмундську Борусію, а португальці залишили за бортом турніру Монако в попередньому раунді ЛЄ.

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Сьогодні Рейнджерс розпочав активніше і вже на 5-й хвилині міг відкривати рахунок. Сакала вже в межах штрафного не зумів витиснути максимум зі свого моменту. Брага результативно відповіла в середині тайму. Мереживо передач зовсім заплутало оборону гостей, і Андре Орта з допомогою рикошету змусив капітулювати голкіпера. Врятувала бригада Давіде Масси. Арбітри на відеоповторі зафіксували порушення правил і скасували гол.

Зрештою, португальці таки досягли свого незадовго до перерви. Схожа атака завершилася вивіреним ударом Абеля Руїса точно в кут воріт. М'яч колись дуже перспективного вихованця Барселони так і залишився єдиним у матчі. Варто зауважити, що гра була цілком рівною. Щоправда, Рейнджерс не вистачало точності в завершальній фазі. Мінімальний рахунок залишає інтригу живою перед матчем-відповіддю, який відбудеться 14 квітня у Глазго.

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