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Брага вже в Україні – Феррейра взяв на матч 20 гравців

22:11 284 Читать на русском
Брага вже в Україні – Феррейра взяв на матч 20 гравців
Абель Феррейра / Фото ФК Брага

Суперник Зорі у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, вже прибув у Запоріжжя.

Брага провела денне тренування в Португалії, після чого взяла курс на Запоріжжя і через 4 години прибула в Україну, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Головний тренер Браги Абель Феррейра на майбутню гру взяв 20 футболістів:

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Голкіпери: Матеус, Марафона, Тіагу Са

Захисники: Діогу Фігейраш, Секейра, Вілсон Едуарду, Пабло, Рауль Сілва, Бруно Віана, Марсело Гойяно

Півзахисники: Риллер, Шадаш, Едуардо, Новайш, Рікарду Орта, Клаудемір, Рікарду Ешгайю, Фабіу Мартінш, Франсержіо

Нападник: Дієго Соуза

Нагадаємо, матч Зоря – Брага відбудеться завтра, 9 серпня, в Запоріжжі. Початок о 21:30.

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Зоря - Брага: Четвер 09 серпня 2018

Зоря
до матчу
21
год
:
59
хв
Брага
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