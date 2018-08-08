Брага вже в Україні – Феррейра взяв на матч 20 гравців

Суперник Зорі у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, вже прибув у Запоріжжя.

Брага провела денне тренування в Португалії, після чого взяла курс на Запоріжжя і через 4 години прибула в Україну, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Головний тренер Браги Абель Феррейра на майбутню гру взяв 20 футболістів:

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Голкіпери: Матеус, Марафона, Тіагу Са

Захисники: Діогу Фігейраш, Секейра, Вілсон Едуарду, Пабло, Рауль Сілва, Бруно Віана, Марсело Гойяно

Півзахисники: Риллер, Шадаш, Едуардо, Новайш, Рікарду Орта, Клаудемір, Рікарду Ешгайю, Фабіу Мартінш, Франсержіо

Нападник: Дієго Соуза

Нагадаємо, матч Зоря – Брага відбудеться завтра, 9 серпня, в Запоріжжі. Початок о 21:30.

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