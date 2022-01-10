Брага врятувалась завдяки курйозному голу наприкінці матчу – абсурдні дії захисників
15:32 - Читать на русском
Чемпіонат Португалії продовжує тішити глядачів яскравими моментами.
Брага на останніх хвилинах у меншості зуміла вирвати нічию у поєдинку 17-го туру португальської першості проти Фамалікана (2:2).
Консейсау-молодший забив надважливий м'яч за Порту та відсвяткував з батьком – крута історія з чемпіонату Португалії
Найбільша "заслуга" в останньому голі саме на совісті захисників, які у простій ситуації просто подарували супернику м'яч. Форвард господарів легко обійшов голкіпера та переправив м'яч у порожні ворота.
Після 17-ти турів чемпіонату Португалії Брага розташувалась на 4-й сходинці, Фамалікан – 17-й.
Аталанта влаштувала фестиваль голів в Удінезе – Маліновський забив та асистував
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter