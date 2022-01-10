Брага на останніх хвилинах у меншості зуміла вирвати нічию у поєдинку 17-го туру португальської першості проти Фамалікана (2:2).

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Найбільша "заслуга" в останньому голі саме на совісті захисників, які у простій ситуації просто подарували супернику м'яч. Форвард господарів легко обійшов голкіпера та переправив м'яч у порожні ворота.

Після 17-ти турів чемпіонату Португалії Брага розташувалась на 4-й сходинці, Фамалікан – 17-й.

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