Чемпіонат Португалії, 5-й тур

Віторія Гімараєш – Брага – 0:1

Гол: Есгаю, 27

Вилучення: Фернандеш, 83 – Кармо, 82, Франсержіу, 85

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Незважаючи на статус гостей, Брага була фаворитом матчу проти Віторії Гімараєш. Вже на 27-й хвилині гості святкували гол, який і став вирішальним у поєдинку. Намагання господарів вирівняти становище не принесло результатів. Незадовго до фінального свистка пристрасті на полі дійшли до критичної точки і арбітр вилучив двох гравців гостей і одного футболіста Віторії.

Перемога дозволила Бразі піднятись на 4-ту сходинку турнірної таблиці, Віторія Гімараєш – 7-ма.

Нагадаємо, Брага зустрінеться із луганською Зорею в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи. Матч відбудеться 29 жовтня, початок о 19:55.

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