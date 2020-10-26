Брага удев'ятьох перемогла у чемпіонаті Португалії – Зоря отримала серйозного суперника у Лізі Європи
Віторія Гімараєш приймала Брагу в рамках 5-го туру чемпіонату Португалії. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.
Чемпіонат Португалії, 5-й тур
Віторія Гімараєш – Брага – 0:1
Гол: Есгаю, 27
Вилучення: Фернандеш, 83 – Кармо, 82, Франсержіу, 85
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Незважаючи на статус гостей, Брага була фаворитом матчу проти Віторії Гімараєш. Вже на 27-й хвилині гості святкували гол, який і став вирішальним у поєдинку. Намагання господарів вирівняти становище не принесло результатів. Незадовго до фінального свистка пристрасті на полі дійшли до критичної точки і арбітр вилучив двох гравців гостей і одного футболіста Віторії.
Перемога дозволила Бразі піднятись на 4-ту сходинку турнірної таблиці, Віторія Гімараєш – 7-ма.
Нагадаємо, Брага зустрінеться із луганською Зорею в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи. Матч відбудеться 29 жовтня, початок о 19:55.
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