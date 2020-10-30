"Ми добре почали гру, забили 2 м'ячі. Все було під нашим контролем, єдине, в кінці пропустили гол – це трохи "змазує" картину матчу. Наш план на гру був виконаний.

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Ми були готові до всіх можливих моментів гри, вся команда працювала як єдине ціле: добре контролювали м'яч, були готові до всіх можливих варіацій. Ми готувалися до важкої гри, і вона була такою, але ми відпрацювали добре.

АЕК чи Зоря? З обома командами було важко грати, обидві команди добре протистояли. Не можна виділити сильну і слабку команду. І з АЕКом, і з Зорею було складно грати", – цитує Матеуса офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Зоря мінімально поступилась Бразі (1:2) та посідає останнє місце у турнірній таблиці групи G.

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