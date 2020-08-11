Брага безкоштовно підписала Гайтана – екс-хавбек збірної Аргентини вчетверте міняє клуб за 2,5 роки

Брага на своєму офіційному сайті оголосила про перехід 32-річного аргентинця на правах вільного агента. Новачок отримав футболку зі статусним номером 10, контракт розрахований на рік з можливістю продовження ще на один.

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Гайтан має чималий досвід виступів у Португалії, де починалася європейська частина його кар'єри. Бенфіка у 2010 році заплатила 8,4 млн євро за вихованця Бока Хуніорс, який став лідером команди і захищав кольори "орлів" упродовж шести сезонів. Переломним моментом став перехід в Атлетіко влітку 2016-го. Гайтан провалився на Вісенте Кальдерон, після чого почалися подорожі світом – з лютого 2018-го він встиг пограти за китайський Далянь Іфань, американський Чикаго Файр і французький Лілль. Тепер екс-хавбек збірної Аргентини (19 матчів) може відродити кар'єру в Португалії.

Додамо, що Брага посіла третє місце у минулому чемпіонаті Португалії і забезпечила собі участь у груповому етапі Ліги Європи.

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