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Брага – Зоря: матч судитиме Александар Ставрєв

15:06 101 Читать на русском
Брага – Зоря: матч судитиме Александар Ставрєв
Александар Ставрєв / Соцмережі

УЄФА призначив македонську бригаду арбітрів на другий матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи Брага – Зоря.

Головним арбітром матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між луганською Зорею та португальською Брагою стане македонець Александар Ставрєв.

Допомагати йому будуть Деян Костадінов та Гоце Петрескі. Четвертим арбітром виступить Деян Якімовскі.

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Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Брага – Зоря відбудеться у четвер, 16 серпня, початок гри о 22:30.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Брага - Зоря: Четвер 16 серпня 2018

Брага
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Зоря
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