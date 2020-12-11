"Не скажу, що Бразі більше пощастило. У них було більше моментів. Вважаю, вони заслужили цю перемогу. Нам є чому вчитися у таких команд, ми набралися досвіду. У нас завдання потрапити в Лігу Європи, нам подобається тут грати. Ми хочемо в наступному році грати з такими ж командами більш впевнено, не припускатися таких помилок.

Брага – Зоря – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У нас були напівмоменти, не вистачило холоднокровності. Перехід з нашого поля трохи позначився. Ми в Україні грали на жорсткому полі, тут м'яке. Ноги підсіли, було важко в першому таймі, потрібно було потерпіти. Не було тієї якості гри, яку ми хотіли бачити.

Було багато помилок в простих ситуаціях. Не вистачало останнього пасу, удару, тренер нам про це говорив. Думали, у другому таймі, як з АЕКом, постараємося трохи додати. Трохи не вистачило сил.

Коли приїжджаєш в таку країну на єврокубки, про втому нерозумно говорити. Тут емоції захоплюють, адже ти до цього прагнув весь рік. Звичайно, є втома, але говорити, що ми через це програли, я не стану. Може, якийсь брак, але у людей такий же графік. Ми були в одних умовах", – розповів Кабаєв у коментарі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Зоря поступилась Бразі (0:2) у матчі Ліги Європи, який нічого не вирішував для луганців – український клуб втратив шанси на продовження боротьби у змаганнях ще в минулому турі.

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