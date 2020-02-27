Брага – Рейнджерс: Джеррард оригінально відреагував на нереалізований пенальті у ворота португальців

Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард розказав, хто наступним пробиватиме пенальті, після нереалізованого одинадцятиметрового у матчі 1/16 Ліги Європи проти Браги.

"Шалено пишаюсь своїми гравцями. Вони були прекрасні, бездоганні, і це не випадковість. У нас було достатньо шансів забити. Ми могли реалізувати кілька моментів у першому таймі.

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Підсумковий рахунок – результат важкої праці. Зараз ми повинні насолоджуватися перемогою і виходом у наступну стадію. Нереалізований пенальті? Наступний битиму я", – цитує Джеррарда видання BT Sport.

Нагадаємо, Рейнджерс у матчі-відповіді мінімально здолав Брагу з рахунком 1:0 і першим вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи. Перша гра закінчилась перемогою шотландців 3:2.

Рейнджерс першим у сезоні кваліфікувався в 1/8 фіналу Ліги Європи, перегравши Брагу на виїзді