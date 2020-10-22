Українці Євген Шахов та Дмитро Чигринський вийдуть у складі грецького АЕКа в матчі Ліги Європи проти Браги.

Головний тренер АЕКа Массімо Каррера визначився зі стартовою одинадцяткою на зустріч проти Браги у рамках Ліги Європи.

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Знайшлось місце у складі українцям Дмитру Чигринському та Євгену Шахову, інформує офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що матч Брага – АЕК розпочнеться о 22:00 за київським часом. Додамо, що ці команди є суперниками Зорі у групі G, яка в цей же час зустрінеться з англійським Лестером.

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