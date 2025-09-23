Форвард ПСЖ Усман Дембеле випередив Ламіна Ямаля в голосуванні за "Золотий м'яч". У той час, як батько вінгера Барселони назвав результати голосування "дивними", сам Ламін спокійно сприйняв свою поразку.

Ямаль вдруге поспіль виграв "Kopa Trophy"

"Божий план ідеальний, потрібно підійматися, щоб досягти вершини. Радий, що знову виграв Kopa Trophy і вітаю Дембеле з нагородою та чудовим сезоном", – написав Ямаль у своєму Instagram.

Минулого сезону футболіст Барселони допоміг команді здобути титул у Ла Лізі, провів 55 матчів у всіх турнірах, відзначившись 18 голами та 25 результативними передачами.