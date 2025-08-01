Уже на самому початку гри дивом не забив Климчук, який з метра не влучив у порожні ворота. Кемкін врятував після удару впритул Гагнідзе, а пізніше Климчук таки забив, але в Алефіренка, який виконав асист, помітили офсайд. А на 14-й хвилині Колос вийшов вперед – Ррапай навісив зі штрафного з правого флангу, а Бурда без перешкод розстріляв ворота головою – 1:0!

Колос переміг Кривбас у матчі-відкритті УПЛ – Цуріков міг забити геніальний гол, Бурда відкрив рахунок і травмувався

Щоправда, герой першого тайму не дограв навіть першу половину – Бурду замінив Понєдєльнік. А на старті другої половини справжній шедевр ледь не забив Цуріков – його удар боковими ножицями після подачі кутового ледь не зламав стійку! На 71-й хвилині Еліас подвоїв перевагу, замкнувши знову ж навіс Ррапая – тепер з кутового. Кривбас відіграв один м'яч зусиллями Каменського, але на більше криворожців не вистачило.