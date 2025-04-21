Болонья повернула максимальну інтригу в боротьбу за Скудетто. Команда Вінченцо Італьяно здолала на своєму полі Інтер завдяки пізньому голу – на четвертій компенсованій хвилині вінгер Ріккардо Орсоліні забив у ворота "нерадзуррі" боковими "ножицями" і тим самим перевершив особистий рекорд результативності протягом одного сезону.

Болонья вирвала перемогу над Інтером завдяки удару "ножицями" – обидві команди взаємно допомогли двом українцям

Завдяки цьому результату в турнірній таблиці Серії А утворилося два лідери – Наполі наздогнав Інтер за очками. У наступному турі Рома Артема Довбика може "опустити" Інтер на друге місце в таблиці – ця зустріч відбудеться за кілька днів після півфіналу Кубка Італії з Міланом. Також у грі з Ромою Інтер не зможе розраховувати на дискваліфікованих Бастоні та Мхітаряна.