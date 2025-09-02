Галатасарай офіційно оголосив про перехід воротаря збірної Туреччини Угурджана Чакира. 29-річний голкіпер підписав угоду з "левами" на п'ять років.

Сума трансферу склала 36 мільйонів євро. Перехід Чакира – найдорожчий трансфер серед турецьких гравців, які виступають у Суперлізі. Варто зауважити, ціна Угурджана вища ніж та, яку заплатили, наприклад, за Тібо Куртуа чи Давіда Райю.

Чакир – вихованець Трабзонспора. Загалом за клуб він відіграв 292 матча. Додамо, що Арда Туран хотів бачити гравця в Шахтарі та особисто дзвонив голкіперу.

