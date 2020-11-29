Божевільний промах Холанда з 3 метрів у відеоогляді матчу Борусія Д – Кельн – 1:2
07:30 - Читать на русском
Борусія Д сенсаційно програла Кельну в 9 турі Бундесліги. Дивіться відеоогляд поєдинку.
Скірі шокував іменитих господарів вже на 9 хвилині, замкнувши скидку партнера після кутового. Борусія зробила кілька спроб відігратися, але безуспішно.
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Картина повторилася у другій половині. Скірі знову засмутив "джмелів", а ті відповіли лише голом Торгана Азара. Розкішний шанс врятувати очко змарнував Холанд. Ройс викотив м'яч бомбардиру дортмундців, проте він з 3 метрів примудрився "ковирнути" повз ворота.
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