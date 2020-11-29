Скірі шокував іменитих господарів вже на 9 хвилині, замкнувши скидку партнера після кутового. Борусія зробила кілька спроб відігратися, але безуспішно.

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Картина повторилася у другій половині. Скірі знову засмутив "джмелів", а ті відповіли лише голом Торгана Азара. Розкішний шанс врятувати очко змарнував Холанд. Ройс викотив м'яч бомбардиру дортмундців, проте він з 3 метрів примудрився "ковирнути" повз ворота.