Мальорка вийшла вперед завдяки удару Мурікі, однак це був останній успіх гостей. За кілька секунд до свистка на перерву Вальверде зрівняв рахунок. Хавбек Реала прийняв м'яч ще на своїй половині, а завершив прохід красивим ударом поблизу чужого карного майданчика.

Реал оформив красивий камбек і знову обійшов Барселону – шедевр несподіваного героя та переможна "самба"

У другій половині по черзі забивав дует бразильських перлин Реала – спочатку Вінісіус, потім Родріго. Крапку поставив Рюдігер, який ударом головою оформив свій перший гол за мадридців – 4:1.