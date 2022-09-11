Божевільний прохід на 60 метрів у відеоогляді матчу Реал – Мальорка – 4:1
21:22 - Читать на русском
Реал розгромив Мальорку у 5 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
45+4’ Федеріко Вальверде
73’ Жуніор Вінісіус
89’ Родріго
90+3’ Антоніо Рюдігер
Ведат Мурікі 36’
36’ Ведат Мурікі
45+4’ Федеріко Вальверде
73’ Жуніор Вінісіус
89’ Родріго
90+3’ Антоніо Рюдігер
Мальорка вийшла вперед завдяки удару Мурікі, однак це був останній успіх гостей. За кілька секунд до свистка на перерву Вальверде зрівняв рахунок. Хавбек Реала прийняв м'яч ще на своїй половині, а завершив прохід красивим ударом поблизу чужого карного майданчика.
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У другій половині по черзі забивав дует бразильських перлин Реала – спочатку Вінісіус, потім Родріго. Крапку поставив Рюдігер, який ударом головою оформив свій перший гол за мадридців – 4:1.
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