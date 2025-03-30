Уже зараз відчувається шалена атмосфера майбутнього чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Боруссією Дортмунд і Барселоною.

За інформацією Sport.es, запит на квитки перевищив всі прогнози, а 300 000 фанатів вже змагаються за можливість потрапити на вирішальний матч, що відбудеться 15 квітня.

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Попит на квитки виявився настільки високим, що керівники клубу змушені провести жеребкування для тих, хто хоче потрапити на матч. Боруссія зможе прийняти лише 81 365 глядачів, частина з яких зарезервована для гостей, УЄФА та заходів безпеки.

Нагадаємо, Борусія покращила свої позиції в Бундеслізі після перемоги над Майнцом (3:1), який є одним з конкурентів у боротьбі за єврокубки.

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