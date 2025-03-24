Ліга націй 2024/25, дивізіон А, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Німеччина – Італія – 3:3 (перший матч – 2:1)

Голи: Кімміх, 30 (п.), Мусіала, 36, Кляйндінст, 45 – Кін, 49, 69, Распадорі, 90+5 (п.)

Перший тайм став справжнім кошмаром для Італії. На 30-й хвилині Бундестім заробила пенальті – Кляйндінста за футболку тягнув Буонджорно. Кімміх з позначки забив, хоча Доннарумма вгадав з напрямком польоту м'яча. На 36-й хвилині рахунок став 2:0. Доннарумма ефектно відбив удар Кляйндінста головою, перевівши снаряд на кутовий. Німці швидко розіграли стандарт, а "Скуадра адзурра" проспала епізод, тож Мусіала забив у порожні ворота.

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А на 45-й хвилині Кляйндінст зробив рахунок розгромним – форвард на дальній стійці замкнув м'яке закидання Кімміха. Але Італія зібралась духом та відквитала один м'яч на старті другої половини. Сане незручно віддав на Кімміха, Мойзе Кін перехопив м'яч та потужно пробив у кут – 3:1.

На 69-й хвилині Кін оформив дубль, класно пробивши у дальній кут після передачі Распадорі. А в компенсований час італійці зуміли зрівняти рахунок. Міттельштадт зіграв рукою у власному штрафному, а Распадорі реалізував 11-метровий. Однак, Німеччина втримала перемогу в протистоянні – італійцям не вистачило ще одного гола.